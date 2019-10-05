بركان.. إتلاف 136 طنا من البطاطس وإحالة ملفات المعنيين على القضاء

أتلفت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في الجهة الشرقية، أخيرا، 136 طنا من البطاطس في مدينة بركان.

وبحسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في بلاغ له، فإن نتائج التحاليل المخبرية، التي أجريت على البطاطس، أظهرت أنها تحتوي على مبيدات فلاحية غير مرخصة، وبالموازاة مع عملية الاتلاف، تم تحرير محاضر المخالفة في حق المعنيين بالأمر، وإحالتهما على القضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية تدخل في إطار برامج الرصد، ومراقبة استعمال المبيدات بالخضر، والفواكه، إذ قامت المصالح المعنية للمكتب في بركان بأخذ عينات من البطاطس، المخزنة في مستودعات مرخصة، وأخرى مخزنة خارج هذه المستودعات من أجل إخضاعها للتحاليل.

وأظهرت النتائج المخبرية أن البطاطس المخزنة في المستودعات المرخصة، مطابقة، وتحترم المستويات المسموح بها من بقايا المبيدات، في حين أن تلك المخزنة خارج هذه المستودعات خضعت للمعالجة بمبيدات زراعية غير مرخصة على البطاطس.