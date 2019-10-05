بعد تألقه اللافت في دوري الأبطال.. أجاكس يرفع قيمة بيع زياش لرقم كبير وريال مدريد أول المهتمين

بعد أن زاد اسمه في اللمعان في الساحة الأوروبية والمحلية، قرر نادي أجاكس أمستردام الهولندي، الرفع من الشرط الحزائي، الذي يتضمنه عقد لاعبه ونجمه المغربي الأول حكيم زياش، وذلك تأهبا لتلقي نادي العاصمة الهولندية، عروضا كبيرة.

وحسب صحيفة” تيليغراف” الهولندية، اليوم السبت، فإن أجاكس أمستردام، قرر الرفع من الشرط الجزائي في عقد زياش، وكذا الرفع من قيمة بيعه، من 30 مليون يورو إلى 50 مليون، وهو الرقم الذي يتناسب فعلا مع الأداء الذي يقدمه في الفترة الأخيرة.

وأكدت الصحيفة ذاتها، أن زياش جنى ثمار الثقة التي وضعها في الفريق الهولندي، وذلك بعد أن رفض مجموعة من العروض، من أندية أخرى، على غرار إشبيلية الإسباني، وهو الأمر الذي رفع أيضا من سعره في السوق الأوروبية.

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وكان نجم المنتخب المغربي، قد قرر الصيف الماضي، تمديد عقده مع الفريق الأحمر، إلى غاية سنة 2022، لعدم توصله بأي عرض من الأندية الأوروبية الكبيرة التي كان يهدف إلى الانتقال إليها.

زياش، وبعد أن قاد فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ها هو يسير في نفس المنوال هذا الموسم، وسجل هدفا رائعا، الأربعاء الماضي، في مرمى فالنسا، في المباراة التي فاز بها فريقه بثلاثية خارج الديار، مؤكدا بأنه واحد من أبرز اللاعبين في أروبا والعالم.

وكانت تقارير صحفية إسبانية، قد أكدت أن نادي ريال مدريد، كان يراقب زياش، خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام فالنسيا، ويبدو أن الهدف الذي وقعه، قد منح فكرة واضحة لمبعوثي الناي الملكي عن موهبته.