تونس: قيس سعيد يرفض القيام بحملة انتخابية مع استمرار حبس منافسه القروي

تونس ـ د ب أ: أحجم المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد عن القيام بحملته الانتخابية لـ”دواع اخلاقية” في ظل استمرار ايقاف منافسه نبيل القروي. وأوضح سعيد في بيان له، أنه لن يقوم بحملته الانتخابية “لدواع أخلاقية، وضمانا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين”. وقال سعيد المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري المتقاعد ، إن قراره يأتي على الرغم “من إيمانه العميق بأن تكافؤ الفرص يجب أن يشمل أيضا الوسائل المتاحة لكلا المترشحين”، في إشارة إلى “قناة نسمة” الخاصة التي يعد القروي أحد مالكيها، بجانب الفوارق في الامكانيات المالية بين المرشحين. ودعا سعيد في بيانه إلى “ضرورة الابتعاد عن المحاولات اليائسة لضرب سير العملية الانتخابية”.

وتواجه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس وضعا مربكا ومعقدا بسبب ايقاف المرشح الرئاسي رجل الأعمال وقطب الإعلام والإشهار، نبيل القروي منذ 23 أغسطس الماضي للتحقيق في تهم ترتبط بفساد مالي. ونجح القروي، وهو رهن الإيقاف، في المرور إلى الدور الثاني مع المرشح المستقل والمتصدر قيس سعيد ولكنه يواجه خطر الغياب عن الحملة الانتخابية التي بدأت منذ الخميس الماضي، وكذلك المناظرة التلفزيونية كما حدث في الدور الأول أيضا. يأتي ذلك فيما يتوجه الناخبون اليوم الأحد الى صناديق الاقتراع لاختيار نواب البرلمان قبل أسبوع من انتخابات الدور الثاني للرئاسية، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش إلى إجراء انتخابات “شفافة وسليمة”