326 شهيدًا فلسطينيا منذ بدء مسيرات العودة

القدس المحتلة ـ الخليج 365:
قال مركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين إن 326 فلسطينيًا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ انطلاق مسيرات العودة على حدود قطاع غزة بتاريخ 30 مارس 2018. وأوضح المركز أن آخر ضحايا انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات العودة الفلسطيني علاء نزار عايش حمدان (28 عامًا) الذي استشهد أمس الاول الجمعة بعيار ناري في الصدر، أطلقه عليه جنود الاحتلال المتمركزين إلى الشرق من السياج الشرقي الفاصل شرق محافظة شمال غزة. وأضاف أن من بين إجمالي الشهداء (16) شهيدًا تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم، منهم (3) أطفال، ومن بينهم (213) استشهدوا خلال مشاركتهم في مسيرات العودة، من بينهم (46) طفلًا، وسيدتين، و(9) من ذوي الإعاقة، و(4) مسعفين، وصحافيين اثنين. كما أشار إلى إصابة (18460)، من بينهم (4649) طفلًا، و(826) سيدة، ومن بين المصابين (9243) أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم (2000) طفل، و(184) سيدة.
فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الطبية (276) مرة، أسفرت عن إصابة (222) مسعفًا، تكرر إصابة (43) منهم أكثر من مرة، فيما بلغ عدد مرات استهداف الطواقم الصحفية (246) مرة، أسفرت عن إصابة (173) صحافيًا، تكرر إصابة (42) منهم أكثر من مرة.
ودعا المركز المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، والعمل الفوري على انهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة، كسبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم.
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