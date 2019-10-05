احتجاجات العراق: رفع حظر التجول .. وارتفاع عدد القتلى إلى 72

مجلس مكافحة الفساد يناقش المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة

بغداد ـ وكالات: رفعت السلطات العراقية أمس حظر التجول الذي فرضته قبل أيام في بغداد وتحداه المحتجون فيما ارتفع عدد القتلى جراء الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى 72 شخصا. وعادت حركة المرور إلى طبيعتها في العاصمة وعم الهدوء الشوارع والميادين الرئيسية.

وتغلق حواجز خرسانية المناطق التي تجمع فيها المحتجون بالآلاف واشتبكوا مع الشرطة خلال الأيام الماضية. وقالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وهي منظمة شبه رسمية، إن قوات الأمن احتجزت مئات الأشخاص بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم. وقال مراسلون من رويترز إن قناصة من الشرطة أطلقوا النار على المحتجين أمس الاول مما يصعد الأساليب العنيفة التي تستخدمها قوات الأمن والتي شملت إطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه. واتهمت قوات الأمن مسلحين بالاندساس وسط المحتجين لإطلاق النار على الشرطة .وقُتل عدد من أفراد الأمن. وبدأت الاحتجاجات على التوزيع غير العادل لفرص العمل ونقص الخدمات والفساد الحكومي يوم الثلاثاء المنصرم في بغداد ثم انتشرت على نحو سريع إلى بقية المدن العراقية خاصة في الجنوب.

وهذه أكثر الاحتجاجات دموية بالعراق منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم “داعش” وتسببت في هزة لحكومة عادل عبد المهدي التي تولت السلطة قبل عام. واستجابت الحكومة للاحتجاجات بوعود إصلاح غامضة والتي لن تهدئ المحتجين على الأرجح. ودعا الزعيم العراقس مقتدى الصدر أمس الاول إلى استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة. وأعلنت كتلة برلمانية كبيرة أخرى على الأقل تحالفها مع الصدر ضد الحكومة.

الى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن إصدار مجلس مكافحة الفساد قرارات بشأن المطالب الجماهيرية وبطلان التهم ضد وزير الصحة. وقال المكتب في بيان صحفي بثه موقع (السومرية نيوز) العراقي إن “المجلس الاعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”. وأضاف أن “المجلس أصدر قرارات مهمة حول المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة وتنحية ألف موظف والعمالة الأجنبية وبطلان التهم الموجهة لوزير الصحة”. على الصعيد نفسه، أفاد مصدر برلماني بأن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى بممثلي المتظاهرين داخل مجلس النواب. ونقل موقع “السومرية نيوز” عن المصدر قوله إن “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي التقى قبل قليل بممثلي المتظاهرين داخل مبنى مجلس النواب”.

وأضاف أن “الحلبوسي سيبحث مع ممثلي المتظاهرين مطالبهم المشروعة وسبل تلبيتها وفقا للقانون”.