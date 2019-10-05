تركيا تحضر لعملية عسكرية ضد (الكردستاني) شمال سوريا

إصابة مدنيين بتفجير في ريف حلب أنقرة ـ وكالات: أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أمس أنه “أصدر توجيهات لإطلاق عملية عسكرية وشيكة ضد عناصر ” حزب العمال الكردستاني” في شرق الفرات شمال سوريا” طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول الرسمية التركية امس. جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري والتقييمي الدوري، بنسخته التاسعة والعشرين لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في العاصمة أنقرة. وأضاف اردوغان خلال الاجتماع “أجرينا استعداداتنا وأكملنا خطة العملية العسكرية شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك”. وحول موعد انطلاق العملية أشار اردوغان إنها “قريبة” مضيفا “سنقوم بتنفيذ العملية من البر والجو”.

من جانب أخر، أصيب عدد من المدنيين في سوريا بجروح نتيجة انفجار دراجتين ناريتين مفخختين في مدينة جرابلس وبلدة قباسين بريف حلب الشمالي. وأفادت مصادر سورية من المنطقتين اللتين تنتشر فيهما مجموعات إرهابية مرتبطة بالنظام التركي بأن دراجتين ناريتين مفخختين بكميات من المواد المتفجرة انفجرتا صباح أمس في جرابلس وقباسين بريف حلب الشمالي والشمالي الشرق. وأشارت المصادر إلى أن الانفجارين تسببا بإصابة عدد من المدنيين بجروح تصادف وجودهم في المكان ووقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية في محيط الانفجارين.

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