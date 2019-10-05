مصر: أحكام بالبراءة والسجن في (أحداث مجلس الوزراء)

القاهرة ـ د ب أ: قضت محكمة مصرية امس ببراءة 3 متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مجلس الوزراء”. وعاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة أمس خمسة متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، مع إلزامهم متضامنين بمبلغ 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه قيمة ما أتلفوه. وقضت المحكمة بمعاقبة متهم بالسجن خمس سنوات. كانت النيابة أسندت للمتهمين عددًا من التهم، منها “التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى”.

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