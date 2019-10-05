عبد المهدي يترأس جلسة طارئة لمجلس الوزراء ترأس رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي اليوم السبت، جلسة طارئة لمجلس الوزراء. وبحث الاجتماع التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات.

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