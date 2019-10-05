انتخابات "الوطني الاتحادي".. الإماراتيون يشاركون في رسم المستقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جاءت المشاركة الكثيفة للإماراتيين في اليوم الرئيسي للتصويت بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، السبت، لتؤكد وعي المواطنين بأهمية مشاركتهم في رسم خريطة مستقبل البلاد.



وانتهت عملية التصويت مساء السبت، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، وتم الإعلان رسمياً عن النتائج الأولية لفرز الأصوات.

نورة الكعبي: 117 ألف ناخب شاركوا بانتخابات "الاتحادي" الإماراتي



وقالت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عضو اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، مساء السبت، إن 117 ألف ناخب إماراتي شاركوا في عملية التصويت بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



ولفتت عضو اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، في كلمتها بختام التصويت في اليوم الرئيسي، إلى أن معظم الناخبين من الشباب الإماراتي.





وأشارت إلى أنه تم فتح باب الطعون على الانتخابات بدءا من غد الأحد، ولمدة يومين، مؤكدة أن النتائج المعلنة حتى الآن "أولية".



وكان عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الإماراتي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، قال إن دولة الإمارات صنعت تجربة مميزة في شتى المجالات.





واعتبر العويس، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن تلك التجربة الفريدة تشبه الدولة وشعبها التي واجهت مختلف التحديات، ومن ثم أصبحت في مصاف الدول المتقدمة.







وأشار إلى أن الإمارات قطعت شوطا كبيرا في العملية الانتخابية على مدار 4 دورات حتى الآن، لافتا إلى أن أهم مؤشرات ذلك تظهر في ازدياد أعداد المرشحين الشباب، واصفا تحديد نصف مقاعد البرلمان للمرأة الإماراتية بالخطوة المتفردة.





وبدأت عملية التصويت في تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، وانتهت في الساعة الثامنة مساء اليوم ذاته بتوقيت دولة الإمارات.



من جانبه، قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، لـ"العين الإخبارية"، إن عملية التصويت في المراكز تميزت بالسلاسة والمرونة والسرعة، مشيرا إلى أن التنظيم يتجاوب مع قدرات مختلف الفئات ليتمكنوا من المشاركة بشكل أمثل.







ووسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي، أظهرت الفعاليات الاجتماعية حرصاً كبيراً على المشاركة في العرس الانتخابي، حيث شهدت عمليات الاقتراع مشاركة الشباب والمرأة وكبار السن وأصحاب الهمم، ما يعكس الوعي الذي يتمتع به المواطن للمساهمة في تنفيذ برامج التنمية السياسية ببلاده.



وظهر إقبال كبير لمختلف الفئات العمرية للمشاركة في التصويت في انتخابات المجلس الوطني، ما يجسد حرص المواطنين على المشاركة في مسيرة التنمية السياسية.





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وهو ما دفع اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019 إلى تمديد فترة التصويت لمدة ساعة إضافية، لتغلق المراكز أبوابها في الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش، التاسعة بتوقيت الإمارات.



ويأتي هذا القرار لإتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم، بعد أن لاحظت اللجنة إقبالا منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.





وأكد ناخبون، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش يوم التصويت الرئيسي في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن المشاركة في الانتخابات هي ثمرة لمسار التمكين السياسي في الإمارات، وتعزيز المشاركة السياسية لأبناء الوطن في العملية الانتخابية.



وأشاد الناخبون أيضاً بسلاسة عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019، رغم كثافة المشاركة منذ فتح باب الاقتراع في الثامنة صباحا.







وكانت الحملات الإعلانية لانتخابات المجلس الوطني الإماراتي شهدت تنافسا راقيا بين المرشحين، حيث تتمثل أبرز المحاور التي طرحها المرشحون في 6 ملفات رئيسية، هي التوطين والتعليم والصحة وقضايا الأسرة وخدمات المتقاعدين وشؤون أصحاب الهمم.



وتواصلت حملات المرشحين للمجلس الوطني حتى أمس الجمعة 4 أكتوبر، قبل يوم من إجراء الانتخابات، حيث يركز المتنافسون في حملاتهم الانتخابية على القضايا والملفات المجتمعية والوطنية.







وكانت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي حددت 3 صفات لـ"المرشح الأنسب والأمثل"، حيث تتلخص بأن يكون قادرا على تمثيل مجتمعه وناخبيه وفق أسس موضوعية، وأن يسهم بفاعلية في تحقيق متطلبات ناخبيه ومجتمعه واحتياجاتهم، وأن يعمل على الارتقاء بالمجتمع لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.





وكانت مهلة الـ27 يوماً التي حددتها اللجنة الوطنية للانتخابات، لممارسة مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حملاتهم الدعائية، انتهت قبل موعد الانتخابات النهائية بيوم، حيث يحظر على المرشحين ممارسة أي أنشطة جديدة، مع إمكانية الإبقاء والاستفادة من مظاهر الحملات الانتخابية السابقة على هذا الوقت، التي يمكن أن تبقى كما هي دون أن يتم زيادتها.





وبدأ المواطنون عبر 39 مركزا انتخابيا موزعة على مناطق الإمارات كافة، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 وسط إقبال لافت من أعضاء الهيئات الانتخابية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي.





وبعد الانتهاء من عمليات التصويت تم إغلاق المراكز وإعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت والقائمة الأولية للفائزين.



وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية، التي تضم 337738 عضوا، بزيادة 50.58% مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية لعام 2015.

