واشنطن تعرض 5 ملايين دولار لاعتقال زعيم داعش بمالي

رصدت الولايات المتحدة مكافأة مالية بـ5 ملايين دولار مقابل معلومات عن هوية ومكان اختباء عدنان أبوالوليد، زعيم ما يعرف بتنظيم "داعش" في مالي.

إعلان واشنطن يأتي بعد يوم واحد على مرور الذكرى الثانية للهجوم الذي تبناه التنظيم سنة 2017، وأدى إلى مقتل 4 من المارينز شمال النيجر.



وحسب بيان للخارجية الأمريكية، فإن المبلغ المرصود للمهمة يأتي في إطار برنامج "المكافآت من أجل العدالة" التابع للوزارة المخصص للحصول على معلومات تؤدي إلى "اعتقال أو إدانة" أي شخص ارتكب أو تآمر على ارتكاب جريمة أو ساعد أو حرض على ارتكاب الكمين الذي وقع عام 2017 في النيجر.

ويعد عدنان أبوالوليد أبرز قادة التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء الكبرى، قائدا لجماعة "المرابطون" المنضوية سابقا تحت القاعدة، قبل أن يعلن قبل سنتين مبايعة الجماعة لأبوبكر البغدادي زعيم "داعش".

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يعرف بـ"لحبيب عبدي سعيد"، ويكني بعدنان أبوالوليد، من مواليد مدينة الصحراء الغربية، وكان أول ظهور له في أكتوبر/تشرين الأول 2011، بعدما تبنى تنظيم يعرف "حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا"، خطف 3 مواطنين أوروبيين في الساحل.

تنسب لعدنان أبوالوليد العديد من عمليات خطف وقتل الرهائن في المنطقة، خلال مسيرة تنقله بين الحركات الإرهابية كان أبرزها: احتجاز رهينة روماني سنة في مايو/أيار 2015 من بوركينافسو، والمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه.

كما طالب بفدية أخرى قيمتها 15 مليون يورو وإطلاق سراح سجناء للإفراج عن 7 دبلوماسيين اختطفتهم من غاوو بشمال مالي.

ويعتبر الصحراوي أيضا المسؤول المباشر عن اعتداء تمنراست جنوب الجزائر، الذي نفذ بسيارة مفخخة في الثالث مارس/آذار 2012، وخلف أكثر من 23 جريحا.

وكانت دورية مشتركة تضم 11 جنديا من القوات الخاصة الأمريكية و30 جنديا نيجريا تعرضت في 4 أكتوبر/تشرين الأول 2017 بهجوم شنه مقاتلون مرتبطون بتنظيم داعش في الصحراء الكبرى، ومسلحون برشاشات وقنابل يدوية ورشاشات ثقيلة بالقرب من قرية "تونغو تونغو" على بعد نحو مئة كيلومتر عن "نيامي" بالقرب من الحدود مع مالي.

وتأتي المكافأة الأمريكية لاعتقال زعيم داعش في مالي في وقت تصاعدت فيه حدة الهجمات الإرهابية ضد مالي وبوركينافسو، وتسببت في سقوط عشرات الضحايا من الجنود والمدنيين، بالإضافة إلى تهجير بعض سكان القرى فرارا من تلك الهجمات.