إثيوبيا: مستعدون لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان

قالت رئاسة الوزراء الإثيوبية، الأحد، إنها مستعدة لحل أي خلافات حول سد النهضة بالتشاور مع مصر والسودان.

وأضافت رئاسة وزراء إثيوبيا، في عدة تغريدات على تويتر: "سنعزز جهودنا لإنجاح الحوار الثلاثي المستمر ونتوقع التزاما مماثلا من السودان ومصر".

وجددت الحكومة الإثيوبية تأكيدها "على حقوق جميع دول حوض النيل البالغ عددها 11 دولة في استخدام مياه النهر وفقا لمبادئ الاستخدام العادل".

وقال البيان: إن "لدينا الحق في تطوير مواردنا المائية لتلبية احتياجات شعبنا".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الري المصرية أن المفاوضات حول سد النهضة وصلت لطريق مسدود.

وأرجع بيان الوزارة المصرية ما آلت إليه المفاوضات إلى تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الأطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية.

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وأعقب ذلك أن أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التزام بلاده بحماية الحقوق المائية في مياه النيل.

وقال السيسي، في تغريدات عبر حسابه على تويتر: "تابعت عن كثب نتائج الاجتماع الثلاثي لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا لمناقشة ملف سد النهضة الإثيوبي والذي لم ينتج عنه أي تطور إيجابي".

وأضاف أن "الدولة المصرية بكل مؤسساتها ملتزمة بحماية الحقوق المائية المصرية في مياه النيل".

وأشار إلى أن مصر تواصل "اتخاذ ما يلزم من إجراءات على الصعيد السياسي وفي إطار محددات القانون الدولي لحماية هذه الحقوق".

وشدد على أنه "سيظل النيل الخالد يجري بقوة رابطاً الجنوب بالشمال برباط التاريخ والجغرافيا".

والجمعة، بدأت اجتماعات وزراء الري والمياه في كل من إثيوبيا ومصر والسودان بالعاصمة الخرطوم، لمناقشة قواعد تشغيل سد النهضة وملء بحيرته بالمياه وتوقيتهما.



وجاء الاجتماع بعد أربعة أيام من اجتماعات اللجنة الفنية المكونة من خبراء وفنيين وأساتذة جامعات، التي تركزت على تقريب الرؤى المصرية والإثيوبية بشأن هذا الملف.