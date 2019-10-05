بالأرقام والأسماء.. النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، مساء السبت، رسمياً عن النتائج الأولية لفرز الأصوات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي 2019.

وفيما يلي أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حسب كل إمارة، وجاءت على النحو التالي:

إمارة أبوظبي



1-سهيل نخيرة سهيل العفاري.



2- خلفان راشد النايلي الشامسي.



3- ناعمة عبدالرحمن محمد المنصوري.



4- موزة محمد مسلم العامري.



إمارة دبي



1-حمد أحمد سلطان الرحومي.



2- أسامة أحمد عبدالله الشعفار.



3- مريم ماجد خلفان بن ثنية.



4- سارة محمد أمين فلكناز.



إمارة الشارقة



1- حميد علي العبار الشامسي.



2- عدنان حمد محمد الحمادي.



3- عبيد خلفان عبيد الغول.



إمارة عجمان

1- أحمد حمد أبوشهاب السويدي.



2- هند حميد بن هندي العليلي.



إمارة أم القيوين



1-محمد عيسى عبيد الكشف.



2- عذراء حسن حميد بن ركاض.



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إمارة رأس الخيمة



1-يوسف عبدالله البطران الشحي.



2- سعيد راشد عبدالله العابدي.



3- أحمد عبدالله محمد الشحي.



إمارة الفجيرة



1-محمد أحمد محمد اليماحي.



2- صابرين حسن سعيد اليماحي.



من جانبها قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة عضوة اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية، رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إن نجاح العملية الانتخابية فخر لنا جميعا في الإمارات ومؤشر على مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن وعلى مدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون من خلال الإقبال على الإدلاء بأصواتهم، بما يؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.

واعتبرت الكعبي أن الإنجاز تحقق بفضل المشاركة الفاعلة من أبناء الوطن الذين عبروا في جميع أرجائه عن حبهم له وولائهم لقيادته، وشاركوا في هذا الواجب الوطني ليتركوا بصمة واضحة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، والتي نقف اليوم جميعا أمام فصل جديد من فصول تميزها وريادتها.





وأضافت: "أن المشاركة الفاعلة التي شهدناها في هذا الاستحقاق الانتخابي الرابع دليل على الوعي الكبير بقضايا الوطن ومؤشر على إدراك مكانة المجلس الوطني الاتحادي، والدور الكبير الذي يقوم به أعضاؤه منذ تأسيسه وحتى اليوم".



وأكدت أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الذي أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005، وخط المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي حتى توالت فصول من الإنجازات لتصل إلى دورتها الحالية الرابعة.



ويأتي إعلان النتائج بعد عمليات تصويت خارج الدولة وعمليات تصويت مبكر واليوم الانتخابي الرئيسي، وبلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117,592 صوتا وبنسبة 34,81% من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.



وتم بعدها وفقا لقرار الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة رقم /1/ لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، إعلان أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حسب كل إمارة.



وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي صدرت اليوم هي نتائج أولية، وسيتم اعتبارا من يوم غد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2019 فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري حسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



بدوره أكد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي تحقق بفضل تضافر الجهود من الجهات المعنية كافة أفرادا ومؤسسات، والذين حرصوا على العمل يدا واحدة لتنظيم عملية انتخابية على النحو الأمثل ووفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية.





وأضاف: "اليوم تسجل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نجاحا جديدا يضاف إلى التجارب الانتخابية الثلاث الماضية على طريق تعزيز المشاركة السياسية وهو ما تجسد من خلال المشاركة الفاعلة من الناخبين في التصويت للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الذين عبروا عن حس وطني عال ووعي كبير بالدور المميز للمجلس الوطني الاتحادي ولأعضائه".



وبلغ عدد المصوتين في إمارة أبوظبي 35,790 صوتا، وفي إمارة دبي 12,891 صوتا، وفي إمارة الشارقة 22,451 صوتا، وفي إمارة عجمان 4393 صوتا، وفي إمارة أم القيوين 3778 صوتا، وفي إمارة رأس الخيمة 22172 صوتا، أما في إمارة الفجيرة 16,117 صوتا.



وشهدت المراكز الانتخابية الخمسة التالية: مركز أبوظبي الوطني للمعارض /أدنيك/، مركز إكسبو رأس الخيمة، مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، مركز الفجيرة للمعارض، نادي الشارقة للشطرنج والثقافة، أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال مراحل العملية الانتخابية.



كانت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي قد شهدت ارتفاعا في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكل الشباب أكثر من 61% من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في أنحاء الدولة.

