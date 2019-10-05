مسؤول أمريكي: عدوانية إيران أصبحت واضحة بعد هجمات أرامكو

السبت 5 أكتوبر 2019

هجمات أرامكو

كتب الخليج 365 - متابعات

قال جيم مالوي، نائب الأدميرال وقائد الأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين في منطقة الشرق الأوسط، إن إيران لم تظهر أي علامات على الانتقال إلى وضع عسكري أقل عدوانية بعد هجمات 14 سبتمبر 2019، على منشآت أرامكو النفطية الرئيسية بالسعودية.



وأضاف نائب الأدميرال في تصريحات قالها يوم الجمعة لصحيفة واشنطن تايمز: "لا أعتقد أن إيران ستظهر تراجعاً على الإطلاق".

وقال نائب الأدميرال إنه يراقب باستمرار تحركات الصواريخ الإيرانية والصواريخ الباليستية سواء كانت تتحرك إلى التخزين، أو بعيداً عن التخزين.

Advertisements

وأوضح في المقابلة: "أحصل على إحاطة موجزة عن تحركات الصواريخ الإيرانية على أساس يومي، ثم أقيم ما يمكن أن يعني ذلك".

تجدر الإشار إلى أن العديد من الحلفاء الأمريكيين قد انضموا إلى المسؤولين في واشنطن في اتهام طهران بتنفيذ الهجمات، وفق صحيفة واشنطن تايمز.

وقد أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الأسبوع الماضي أنها تنشر حوالي 200 من أفراد الدعم الأمريكيين والعديد من الأنظمة الدفاعية إلى المملكة العربية السعودية التي ستركز على الدفاع الجوي والصاروخي.

وقد قال الرئيس ترامب إنه يظهر قوة في رده المحسوب حتى الآن على الهجوم.