لحود اختتم يوم التفاح في البترون: التفاح اللبناني مطابق للمواصفات ويستطيع أن ينافس

إختتم المدير العام لوزارة الزراعة ​لويس لحود​، يوم التفاح اللبناني الذي نظمته وزارة الزراعة في كل المناطق اللبنانية، برعاية رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، في ​البترون​، وأثنى لحود "على مبادرة وزارة الزراعة، ومدى اهميتها لدعم ​المزارعين​،" ووجه تحية لرئيس الجمهوية لدعمه الدائم للقطاع الزراعي، مشيرا الى "إن هدف الحملة هو ان التفاح اللبناني مطابق للمواصفات ومطابق للنوعية، وهذا التفاح يستطيع ان ينافس"، موجها "تحية لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ الذي يستطيع ان يخدم الزراعة اللبنانية، من خلال موقعه بكثير من الجدية والتي لم نراها من قبل في وزارة الخارجية، ويستطيع ان يسخر كل البعثات والسفارات والملحقين الاقتصادين في ​الاغتراب​ اللبناني لتسويق منتج لبناني"، مذكرا بان الوطنية مستمرة فيوم العسل بطرابلس ويوم ​زيت الزيتون​ ويوم ​النبيذ​ اللبناني في الدنمارك، كل هذه النشاطات تستطيع ان تترك المزارع في ارضه وتخفف من ​الهجرة​ والحد من بيع الاراضي."

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