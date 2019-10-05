الحواط: العراق تنتفض والشعب أراد الحرية وعقبالنا

أكّد عضو كتلة "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​العراق​ تنتفض"، مشيرًا الى أن "الشعب أراد الحرية"، مضيفًا: "عقبالنا".

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