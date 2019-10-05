المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي أقام مؤتمره الصيدلاني بمناسبة يوم الصيدلي العالمي

أقام قسم الصيدلة في المستشفى اللبناني الجعيتاوي الجامعي مؤتمره الصيدلاني بمناسبة يوم الصيدلي العالمي، برعاية وحضور نقيب صيادلة لبنان الدكتور غسان الأمين، وبتنظيم من الدكتورة الصيدلانية ياسمينة يارد، والدكتورة الصيدلانية كارول ديب في قاعة المؤتمرات في ​مستشفى الجعيتاوي​ اللبناني - تحت عنوان:

وحضر ممثل رئيس الطبابة العسكرية العميد الصيدلي الدكتور جمال مكرزل ومديرة المستشفى الأخت هاديا أبي شبلي، عميد كلية الطب في ​الجامعة اللبنانية​ البروفسور بطرس يارد وعمداء كليات الصيدلة في ​الجامعة اللبنانية الأميركية​ والجامعة اللبنانية وعدد كبير من الفعاليات الأكاديمية، وشارك في المؤتمر صيادلة وتلامذة صيدلة وأطباء وممرضات وممرضين من كل أنحاء لبنان.

وتضمنت محاور المؤتمر دور الصيدلي السريري في ​المستشفيات​ وفقاً للمعايير العالمية، ودور الصيدلي في الحفاظ على سلامة المريض وجودة العلاج ومكانته في القطاع الإقتصادي.