القوات بالأرقام: اكتسحنا انتخابات اليسوعية مع حلفائنا

أصدر حزب "القوات اللبنانية"، بيانا تفصيليا عن نتائج الانتخابات الطلابية في الجامعة اليسوعية، جاء فيه، ان "حقق طلاب حزب القوات اللبنانية في المعركة الانتخابية الطلابية الثانية لهذا العام، انتصارا كبيرا في جامعة القديس يوسف "USJ"، اليوم السبت."
وكشف البيان "ان حزب "القوات اللبنانية" وحلفاؤه فازوا في 18 كلية وحصد 128 مقعدا، أما "التيار" وحزب الله وحركة أمل فازوا في 8 كليات وحصدوا 104 مقعدا، وفاز المستقلون في 6 كليات وحصدوا 53 مقعدا، وفاز "العزم" وحلفاؤه في كلية واحدة وحصدوا 3 مقاعد.
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