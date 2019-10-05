يوم التفاح في زغرتا: تأكيد على أهمية المبادرة في تسويق الإنتاج

نظمت بلدية ​زغرتا​ - إهدن واتحاد بلديات قضاء زغرتا، ومكتب ​وزارة الزراعة​ في زغرتا، يوم التفاح اللبناني، حيث شاركت فيه ​التعاونيات​ والجمعيات والمؤسسات، بحضور رئيس حركة "الاستقلال" النائب ​ميشال معوض​، ومدير العام وزارة الزراعة ​لويس لحود​، وقد لفت لحود بالمناسبة، الى اتن

وذكر لحود بالمناسبة "ان يوم التفاح اللبناني هو برعاية فخامة رئيس الجمهورية وهدفه تثبيت المزارع في أرضه، للحد من الهجرة، كما يهدف الى تسويق أفضل نوعية من تفاحنا الذي نحن نفتخر فيه، مشيرا الى بعض المشاكل ولكنها لا تتعدى الـ 10% من مواصفات التفاح، وتفاحنا مطابق للمواصفات وقادر أن يتصدر الى مختلف الدول العربية والخليجية، واليوم بعد فتح معبر "نصيب" بين سوريا والأردن الذي كان مغلقا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، أصبح النقل البري سهلا على أمل أن تنخفض رسوم النقل البري التي هي بالتأكيد أخف من النقل البحري".

وأكّد ان "من خلال أسواق العراق والخليج، وقريبا أبو ظبي، سوف نعاود التسويق، كما نحن نشاهد اليوم مؤسسة رينه معوض ونهنأها على عملها خصوصا في التصنيع، وسوف يكون لدينا عدة أيام للمنتجات اللبنانية الأخرى كالعسل اللبناني في طرابلس وزيت الزيتون في الجنوب،".

معوض بدوره أشار الى ان "بالنسبة لنا يوم التفاح يوم أساسي لأن هذه التفاحة هي عمليا جزء من تاريخنا وجزء من هويتنا، وإذا كنا نحن اليوم واقعين في أزمة، جزء من هذه الأزمة فلأننا نحن قد نسينا تعلقنا بهذه الأرض، ونسينا أن هذه الأرض يجب أن تنتج، من هذا المنطلق يوم التفاح بالنسبة لنا يجب أن يكون لنستطيع إعادة ثقتنا بأرضنا وإرادتنا، أن نرجع ونحول هذه الأرض الى أرض إنتاج ليبقى اللبناني بأرضه، فكل يوم تفاح وأنتم بخير، وأتمنى على كل لبناني تبقى هذه التفاحة في قلبه".