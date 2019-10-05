يعقوبيان: السلطة تستكثر على الناس التعبير عن قهرها وما في حبوس بتساع كل الناس

رأت النائب بولا يعقوبيان، في حوار اذاعي، ردا على سؤال عن "محاولات القمع المستمرة"، أن "السلطة تستكثر على الناس التعبير عن قهرها، والاعلام يتحمل مسؤولية نقل الاكاذيب، وعلى المسؤولين ان يشكروا كل يوم الاعلام والناشطين لانهم يحاسبون ويقيمون عمل السلطة". وسألت "هل هذا هو عهد الإصلاح والتغيير؟ هل انجزتم أي ملف من 3 سنوات حتى اليوم؟".
وتوجهت الى الناس بالقول: "اصرخوا أكثر، فهذه فرصة لكي تقولوا للمسؤولين إننا شعب لا يخاف، وما في حبوس بتساع كل الناس".
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