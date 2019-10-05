باسيل من سمار جبيل: الأوادم سينتصرون على الزعران

رأى رئيس التيار الوطني الحر الوزير ​جبران باسيل​ ان الصراع القائم اليوم هو بين من لديه نظرة ايجابية للبلاد ومن يبث اجواء سلبية، مؤكداً أن "الأوادم سينتصرون على الزعران".

باسيل وخلال رعايته افتتاح ساحة كنيسة ​مار نهرا​ سمار جبيل والقسم المرمم من ​قلعة سمار جبيل​، لفت إلى "أن العمل سيتواصل لاعادة تأهيل كل المناطق الاثرية حفاظا على ارثنا التاريخي وجعل منطقة ​البترون​ منطقة سياحية بامتياز."

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