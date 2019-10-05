مهربو مخدرات ينقذون عناصر من الشرطة الإسبانية في عرض البحر

قام مهربو مخدرات بإنقاذ عناصر من الشرطة الإسبانية، بعد تعرضهم لحادث في عرض البحر أثناء عملية أمنية قبالة سواحل جزيرة مالقا.
وأفادت وكالة Europa Press بأن قاربا تابعا للحرس المدني الإسباني حاول احتجاز قارب آخر كان يقل أربعة أشخاص يشتبه بتهريبهم المخدرات، لكن المطاردة انتهت بتصادم القاربين.
ونتيجة لذلك، سقط ثلاثة من قوات الأمن في الماء، ما دفع طاقم مروحية تابعة للشرطة شاركت في العملية بالتوجه إلى المشتبه بهم بنداء لمساعدتهم.
وسرعان ما استجاب المهربون للنداء، وقام عناصر الشرطة، عقب انتشالهم من المياه، بإلقاء القبض على منقذيهم وصادروا منهم ثلاثة أطنان من الحشيش.
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