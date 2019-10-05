أعلنت رئاسة الوزراء الإثيوبية عن "أننا نؤكد حقوق جميع دول حوض النيل الـ11 في استخدام مياه النيل وفقا لمبادئ الاستخدام العادل"، مشيرة الى "أننا سنعزز جهودنا لإنجاح الحوار الثلاثي ونتوقع التزاما مماثلا من السودان ومصر". وشددت على "أننا نؤكد حقنا في تطوير مواردنا المائية لتلبية احتياجات شعبنا".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئاسة الوزراء الإثيوبية: نؤكد حقوق جميع دول حوض النيل الـ11 في استخدام مياه النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.