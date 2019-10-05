أعلنت كوريا الشمالية عن تعليق المفاوضات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية حتى نهاية العام الحالي، داعية الجانب الأميركي للتفكير جيدا في موقفه.
ولفتت الى أن المفاوضات النووية التي كانت تجري في السويد على مستوى فرق العمل بين بلاده والولايات المتحدة "انهارت" ولن يتم استئنافها في هذا العام"، موضحة أنه "ليس هناك أي نتيجة، المفاوضات لم تحقق توقعاتنا وانهارت في النهاية".
وأشارت الى "أننا نشعر بخيبة أمل من أن الولايات المتحدة لم تضع أي شيء على طاولة المفاوضات. وهي من يتحمل الآن المسؤولية عن استمرارها"، مشددة على أن "مسألة استمرار كوريا الشمالية في عمليات الإطلاق الاختبارية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات تتوقف على نهج الولايات المتحدة، موصيا إياها "بالتفكير جيدا في موقفها".
ووصل وفد كوريا الشمالية إلى ستوكهولم، الخميس الماضي، لإجراء مفاوضات على مستوى فرق العمل مع الولايات المتحدة بشأن نزع الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية، تعتبر الأولى من نوعها بعد تعثر العملية التفاوضية منذ القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في هانوي يوم 28 شباط 2019.
وأعلنت كوريا الشمالية، يوم 2 تشرين الأول، أنها اختبرت بنجاح إطلاق صاروخ باليستي من غواصة، في خطوة وصفتها الولايات المتحدة بالاستفزازية حيث تنتهك قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة من قبل كوريا الشمالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.