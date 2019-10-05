حذرت قوات سوريا الديمقراطية من هجوم مباغت لتنظيم "داعش" للسيطرة على مخيم الهول شرق الحسكة، والذي يضم عشرات الآلاف من نساء وأطفال التنظيم.
وطالب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي "المجتمع الدولي، بدعم ومساعدة قواته، لأن أي هجوم يشنه التنظيم الإرهابي على المخيم ينطوي على مخاطر أمنية قد تؤدي إلى فرار آلاف الإرهابيين المحتجزين فيه".
وجاءت تصريحات قائد "قسد"، على خلفية تصاعد النشاط الدعوي لنساء "داعش" بالمخيم خلال الأيام الأخيرة، وعثور "قسد" على جثة جديدة داخل مخيم الهول تعود لامرأة سورية كانت من أتباع التنظيم.
هذا وسبق لقادة "قسد" ومسؤولي الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أن أعلنوا صعوبة ضبط الأوضاع والسيطرة عليها في مخيم يحتوي 71 ألف نازح ولاجئ بينهم عشرات الآلاف من أفراد التنظيم السابقين ما يجعله قنبلة موقوتة.
كانت هذه تفاصيل خبر "قسد": نحذر من مخاطر فرار الآلاف من عناصر "داعش" بهجوم مفاجئ للتنظيم على مخيم الهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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