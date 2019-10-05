شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير عام نقابة الصحفيين: حفل فنى لعلى الحجار بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن النقابة والأنشطة التى تقوم بها، ودورها مع الصحفيين لن تتأثر بالمهاترات والأفعال الصبيانية التى يقوم بها أمين الصندوق الحالى وان المجلس اتخذ قرارات مهمة كإنشاء صندوق للطوارىء والحالات، لمساعدة أعضاء النقابة، وكذلك العمل على أن يكون بدل التدريب لكل من يحمل كارنيه النقابة بجدولى تحت التمرين والمشتغلين، حتى لا يكون العضو تحت ضغط مؤسسته طوال الوقت

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وأضاف "شبانة"،: "تتواصل الأنشطة، فضلا عن الموافقة على طلب الزميل محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بإقامة حفل كبير للفنان على الحجار بدار الأوبرا بصورة تليق بالنقابة ومكانتها وسيتم الإعلان عنه قريبا ، وقامت النقابة بإبرام تعاقدات مع وزارة الأوقاف لتأمين وصيانة ونظافة المبنى وتشغيل مطاعمه بالشكل اللائق بالزملاء وبأسعار مدعمة ، كما يتم وضع دراسة شاملة لتطوير المبنى ليستقبل أعضاؤه وعائلاتهم خلال الفترة المقبلة .

وأشار سكرتير عام النقابة، إلى أن المجلس بقيادة النقيب ضياء رشوان أنجز وحقق نجاحات كثيرة فى زمن قياسى، وأصبح التناغم هى الصفة السائدة بين أعضائه جميعا، وهو على ما يبدو قد أثار حفيظة أمين الصندوق.