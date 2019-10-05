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ننشر تقرير البرلمان حول تعديل قانون رسوم توثيق الإشهار لخبرة الشركات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  ينشر الخليج 365  تقرير لجنة الشئون الدستورية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم توثيق الإشهار لسابقة خبرة الشركات.

 

ومن المنتظر ان يتم مناقشة التقرير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد غد الاثنين.

 

ويهدف مشروع القانون الى تيسيرعملية شهر سابقة الخبرات للشركات المصرية وتقليل قيمتها، من خلال وضع حد اقصى لتوثيق موازنات  شركات المقاولات التى تعمل  بالخارج  او التى ترغب  فى العمل  بالخارج حيث أن القانون القائم يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة -وبدون حد أقصى- من قيمة موازنات تلك الشركات، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة.

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وأشار التقرير ان هذا الوضع ادى الى إحجام كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، مما يعوقها عن التقدم للأعمال الخارجية وهو الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل ويسهل وييسر تلك الإجراءات حتى يتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات للدخول في المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي.

 

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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