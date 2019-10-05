شكرا لقرائتكم خبر عن عضو بحزب أردوغان يعترف: ندمت على التصويت بـ"نعم" على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف كاتب صحفى تركى موالى للرئيس التركى رجب طيب أردوغان ،وعضو بحزب العدالة والتنمية التركى، بأنه يندم على تصويته بـ"نعم"، على الاستفتاء على التعديلات الدستورية التركية التى تمت فى عام 2017.

ونقلت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عن فكري عضو بحزب العدالة والتنمية التركى، ، إعرابه عن ندمه على التصويت بنعم في الاستفتاء الدستوري الذي أجري عام 2017، وحول البلاد إلى النظام الرئاسي بدلًا من النظام البرلماني.

Advertisements

وذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن فكري أكيوزن كان مؤيدًا للنظام الرئاسي في شبابه والآن أيضًا، : حيث قال:"لم يكن هذا ما كنت أريده..لقد أخطأت.. يا ليتني لم أقل نعم للنظام الرئاسي. أنا نادم على ذلك"، موضحا أنه لا يريد أن يكون النظام الرئاسي في تركيا كما هو النظام الرئاسي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن السبب وراء الندم هو أن أردوغان جمع جميع السلطات والصلاحيات في يد رئيس الجمهورية.

وتابع عضو حزب العدالة والتنمية التركى: "في السابق كان القضاة ينظرون إلى الجنرالات وأوامرهم من أجل إصدار الأحكام؛ أما الآن فهم ينظرون إلى أردوغان وتصريحاته وبناء على ذلك يصدرون قراراتهم".