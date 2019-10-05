شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: مبادرة بيت الأمة مع المرأة ستجوب المحافظات وستعمل على حل المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أميرة أبو شقة، منسق عام مبادرة "الوفد مع المرأة"، إن تلك المبادرة جاءت بعد النجاح الملحوظ لمبادرة "الوفد مع الناس".

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" فى مدينة بورسعيد ، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، وقيادات الوفد.

وأشارت "أبو شقة" إلى أن المرأة المصرية بما تتحمله من صعوبات ومسئوليات أصبحت هي نبض وشريان المجتمع وليست نصف المجتمع فحسب.

وأوضحت" أبو شقة" أن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، شكل لجنة لتنسيق المبادرة على أن ترصد مشكلات المرأة في مختلف المحافظات والعمل على وضع حلول لها قدر المستطاع.

ونوهت "أبو شقة" بأنه بعد رصد مشكلات المرأة في عدد من المحافظات لوحظ وجود نوعين من المشكلات إما تكافلية أو التنمية المستدامة، مشددة على أن المبادرة هدفها العمل على أرض الواقع لأنها إذا توقفت إلى حد المؤتمر لن تكون ناجحة.

ودعت "أبو شقة" رئيس الحزب والقيادات في بيت الأمة إلى تشكيل لجان متابعة لرصد ومراقبة الاستمرارية لمبادرة الوفد مع المرأة حتى لا تكون مبادرة زمنية لكن تعكس رؤية الحزب الذي يقف جنبً إلى جنب مع الدولة المصرية.

فيما قال المهندس حمدي قوطة، رئيس لجنه الصناعة والتجارة بالحزب وعضو الهيئة العليا، أن المبادرة تأتي في اطار اهتمام الدولة المصرية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والذي أطلق علي عام 2017 هو عام المرأة، تكريما للدور البطولي الذي تلعبه دائما في الدفاع عن وطنها امن مستقر.

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وشدد «قوطة» خلال كلمته علي هامش فعاليات المبادرة، علي أهمية دور المرأة في مسيرة الحياة، وحرصها الدائم لاعداد جيل قادر علي تحمل المسئولية والدفاع عن الوطن، مهما كان الثمن، مؤكدا أن المرأة المصرية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك او الجدال جدارتها ووطنيتها في مختلف المواقف وتلبيتها لنداء الوطن .

وأضاف رئيس صناعة الوفد، قائلا: لا يمكن ان يغفل التاريخ الدور البطولي الذي قامته به المرأة المصرية بصفه عامه، والمرأة البورسعيدية بصفه خاصة ضد جيوش العدوان الثلاثي عام 1956م، والتي كان لها الفضل في دحر المحتل الاجنبي عن أرض المحافظة .

ووجه المهندس حمدى قوطة، الشكر لكل من عمل علي انجاح المبادرة بالمحافظة، لافتا، الي ان حضور الألاف من أهالي بورسعيد لمشاركة الوفديين مبادرتهم، يؤكد ان تلك المحافظة الباسلة ستظل أبد الدهر تلبي النداء الوطني في كافة المحافل وفي مختلف الاوقات

بدوره وجه سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التحية لما وصفه بزعيم الوفد المستشار بهاء الدين أبو شقة، والمنصة الكريمة والوفديين وجميع الحضور، قائلا: "أتحدث اليوم وسط ديمقراطية وحرية في التعبير عن الرأي فيجب أن نفكر جيد في هذا العصر".

وأضاف "وهدان" انه ليس بجديد أن يكون الوفد مع المرأة بل الوفد هو من احتضن هذه المبادرة منذ مئة عام في ثورة 1919 عندما خرجت المرأة المصرية لأول مرة والمشاركة السياسية، مشيرا إلى أن المرأة في منزلها هي وزيرة التموين والتخطيط ولذلك يكرمها الوفد اليوم.

وأكد "وهدان" أن المبادرات التي دشنها المستشار بهاء الدين ابوشقة رئيس الوفد، بجانب الحرك السياسي للحزب سوف يستمر، موجها التحية لرئيس الوفد على هذه المبادرات التي تجعل الوفد رقم واحد في الحياة السياسية المصرية بسبب التواصل الدائم مع المواطنين .

ووجه "وهدان" الشكر للجنة بورسعيد والقائمين على هذا المؤتمر الناجح واللجنة المنسقة لمبادرة الوفد مع المرأة على هذا النجاح