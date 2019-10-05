شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يناقش الإثنين تغليظ عقوبة التعدى على أملاك الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، يوم الإثنين، تقريرلجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب عبد المنعم العليمي، د. خالد حنفي، سعيدطعيمه بشان تغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة والغير

كما يناقش تقرير اللجنة الشريعية حول مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر.

ويناقش أيضا تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض

Advertisements

أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.

ويجدد المجلس أيضا موعد مناقشة 7 طلبات مناقشة مقدمة من النواب ومن المنتظر أن يقوم المجلس كما هو معتاد بتفويض هيئة مكتب المجلس فى تحديد موعد مناقشة طلبات المناقشة.