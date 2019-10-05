أيمن أبو العلا فى ذكرى أكتوبر: تحية لجنودنا البواسل رافعى اسم مصر عاليا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، الشعب المصرى بمناسبة الذكرى 46 لنصر حرب أكتوبر المجيدة، كما وجه التهنئة للقوات المسلحة موجها التحية لجنودنا البواسل وشهداء مصر فى حرب أكتوبر المجيدة على ما بذلوه من تضحيات فى سبيل عودة أرض سيناء.
وأكد أبو العلا، فى بيان له اليوم السبت، أن القوات المسلحة المصرية سطرت ملحمة رائعة لن ينساها التاريخ، فهى لم تعد إلينا سيناء فحسب بل رفعت رؤوس المصريين أمام العالم وليس إسرائيل فقط بعد نكسة 1967.
وقال أبو العلا إن الجيش المصرى سطر معركة لم ولن ينساها التاريخ ودرست فى كثير من الكتب ليس فى مصر فقط، بل فى دول عديدة بل أوهم العدو نفسه بأنه الجيش الذى لا يقهر ليقهره المصريون فى سيناء ويعيدون أرضنا الغالية مرة أخرى.
ولفت رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار إلى أن مصر بدأت عهدا جديد من البناء والتعمير تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولا ننسى أن حربنا على الإرهاب تأتى نيابة ودفاعا عن العالم كله وليس مصر فحسب وعلينا أن نستلهم روح حرب أكتوبر فى التحديات التى تواجه مصر والمنطقة حاليا وسننتصر عليها بإذن الله.
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