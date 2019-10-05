وكيل الأزهر يشهد مراسم تنصيب كاردينال الحوار بين الأديان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
شهد وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، والوفد المرافق، اليوم السبت، مراسم تنصيب نيافة المطران ميجيل جيكسوت، رئيس المجلس البابوي لحوار الأديان، كاردينالًا لحوار الأديان بالكنيسة الكاثوليكية المقدسة، إضافة إلى عدد من الكرادلة الآخرين.
وقدم وفد الأزهر التهنئة لنيافة الكاردينال ميجيل جيكسوت، متمنيًا له تقديم خدمة مثمرة من أجل الحوار بين الأديان، مؤكدًا أهمية تكاتف القيادات الدينية لدعم واستقرار الأوطان وأن الأديان هي سبيل الشعوب للتقارب.
الجدير بالذكر أن وفد الأزهر ضم كلا من وكيل الأزهر الشريف الشيخ صالح عباس، ورئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد المحرصاوي، ونائب رئيس جامعة الأزهر الدكتور محمد أبو زيد الأمير.
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