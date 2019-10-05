7 نساء يتصدرن قائمة الفائزين بانتخابات البرلمان في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - دبي - (د ب أ):

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات مساء اليوم السبت القائمة الأولية للفائزين في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وفاز عن إمارة أبوظبي،المرشح سهيل نخيرة سهيل العامري بـ 2624 صوتاً قائمة المرشحين، يليه في المركز الثاني خلفان راشد الشامسي بـ 2495 صوتاً، وناعمة محمد المنصوري 444 صوتاً، وموزة محمد مسلم العامري 370 صوتاً.

وفي إمارة دبي، تصدر حمد أحمد سلطان الرحومي ب 1517 صوتاً، يليه أسامة أحمد الشعفار ب 1032 صوتاً، ومريم ماجد خلفان بن ثنية ب 374صوتا، وسارة محمد أمين فلكناز ب 333 صوتا.

وفي الشارقة، تصدر المرشح حميد علي العبار الشامسي بواقع 1227 صوتاً، يليه عدنان حمد الحمادي بواقع 985 صوتاً، يليه عبيد خلفان عبيد الغول في المركز الثالث بـ 947 صوتا.

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وفي رأس الخيمة، تصدر يوسف عبدالله الشحي ب 2569 صوتاً، يليه سعيد راشد العابدي ب 1949صوتاً، وأحمد عبدالله محمد الشحي بواقع 1501 صوتاً.

وفي عجمان، تصدر أحمد محمد أبو شهاب السويدي بواقع 660 صوتاً، وهند حميد بن هندي العليلي بـ 114 صوتاً.

وفي الفجيرة، فاز محمد أحمد اليماحي بإجمالي 2160 صوتاً، يليه صابرين حسن اليماحي بإجمالي 955 صوتاً، وأخيراً فاز في أم القيوين، محمد عيسى الكشف بمجموع أصوات 919 صوتاً، تلاه عذراء حسن حميد بن ركاض بإجمالي 270 صوتاً.

وشهدت العملية الانتخابية تنافس 175 امرأة على 7 مقاعد بالإنتخاب، بعد قرار رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد تخصيص نسبة 50 بالمئة من مقاعد المجلس للمرأة، بينما يتم اختيار 20 مرشحا ومرشحة آخرين لمقاعد المجلس من قبل حكام الإمارات.