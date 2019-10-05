"أبو شقة": الفترة المقبلة ستشهد تواجدًا قويًا لحزب الوفد في الانتخابات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب السياسي يجب أن يكون له تواجد حقيقي في الشارع السياسي ويكون جاهزًا لخوض أي انتخابات في أي وقت، مضيفًا: "لذلك كان هدفي منذ أن تم تشريفي برئاسة الحزب بأن نكون أمام حزب وفد قوي ومن هنا كنا أمام مبادرات عدة ترمي لتحقيق هذا الهدف".

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين المحطة الثانية لمبادرة "الوفد مع المرأة" في مدينة بورسعيد الباسلة، المنعقد مساء اليوم السبت، بحضور قيادات الوفد.

وأضاف "أبو شقة" أن الحزب دشن مبادرة "الوفد مع مسئول" التي تؤكد على قمة الديمقراطية، وفتح "الوفد" أبوابه لجميع المواطنين ليكون في مواجهة مع المسئول وهذه المبادرة حققت نجاح كبير ومبادرة "الوفد مع الشباب"، و"الوفد مع الرياضة"، و"الوفد مع الإعلام"، وجميعها حققت نجاحًا كبيرًا.

وأكد رئيس الوفد، أن الفترة المقبلة ستشهد منافسة وتواجد قوي لحزب الوفد في جميع الاستحقاقات الانتخابية، قائلا: "لم أرض بغير تمثيل مشرف لحزب الوفد أعرق الأحزاب السياسية في جميع الاستحقاقات الانتخابية".