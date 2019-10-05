طهران تتعهد باطلاق سراح الصحفية يوليا يوزيك قريبا

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، أن السلطات الإيرانية ستفرج قريبا عن الصحفية يوليا يوزيك.

وكانت الخارجية الروسية؛ قد استدعت السفير الإيراني في وقت سابق اليوم للاحتجاج على اعتقال يوزيك.

وكانت وسائل إعلام إيرانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة؛ أن الحرس الثوري الإيراني اعتقل صحفية روسية بارزة تدعى ”يوليا يوزيك“ في العاصمة طهران؛ بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، نقلًا عن مقربين من عائلة الصحفية الروسية يوليا يوزيك، قولهم ”إن قوات الحرس الثوري قامت باعتقال الصحفية البارزة يوليا يوزيك، وقامت بنقلها إلى سجن إيفين شمال العاصمة طهران“.

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وأضاف أن ”يوليا عملت كمراسلة في طهران، منذ بضع سنوات، ومنذ اعتقالها، تمكنت من التحدث مع أقاربها في موسكو لمدة دقيقة فقط“.

وكتب بوريس فوتشيتشوفسكي، أحد الصحفيين الروسيين، على فيسبوك، ”كانت تعمل المراسلة البارزة يوليا يوزيك في طهران، وسافرت عدة مرات إلى إيران، وفي الفترة الأخيرة دُعيت لزيارة طهران، وبمجرد وصولها استولى مسؤولو الأمن على جواز سفرها، وأخبروها أنه يمكنها استعادة جوازها عند عودتها إلى روسيا“.

وتابع الصحفي الروسي: ”في ذلك المساء، قام العديد من عملاء الحرس الثوري باعتقال السيدة يوزيك من خلال اقتحام غرفتها في الفندق“، مبينًا ”أنها تجلس في زنزانة لوحدها، وقد قطعت علاقتها مع الخارج، ومن المقرر أن تجري محاكمتها يوم غد السبت“.

كما أكدت ابنة يوليا يوزيك على فيسبوك احتجاز والدتها في إيران، فيما قالت صحيفة مشرق نيوز الإلكترونية المقربة من الجهاز الأمني للحرس الثوري، إن الصحفية الروسية معتقلة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.

ولاحقا أعلنت روسيا استدعاء السفير الإيراني في موسكو مهدي سينائي، وقالت ماريا زاخاروفا المتحدث باسم الخارجية الروسية، إن ذلك لتوضيح ملابسات اعتقال الصحفية يوليا يوزيك بسرعة وضمان حقوق المواطن الروسي.