السفير التركى يسىء لممثلى الدول العربية والإسلامية ويتهمهم بالجهل

تفجرت فضيحة تركية جديدة خلال الاجتماع الذى عقد أمس الأول بمقر منظمة التعاون الإسلامى فى جدة. تعمدت تركيا بواسطة مندوبها فى الاجتماع - السفير التركى - تعطيل جدول اعمال اجتماع المنظمة التى تضم 56 دولة إسلامية، عبر تكرار توجيه الإساءات لممثلى الدول العربية الرافضين لتسييس عمل المنظمة، وتدخل الأجهزة التركية فى أوساط الشباب، هذا وقد أبدى أغلبية مندوبى الدول الاعضاء استياءهم من تصرفات السفير التركي، ووصفوها بأنها محاولة لفرض صبغة سياسية تركية على المنظمة والانحراف بالمنظمة عن أهدافها.

وكان الاجتماع الذى حضره ممثلو الدول الاسلامية كافة - بمن فيهم المندوب المصرى، ممثل وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى - مخصصًا لمناقشة استراتيجية منظمة المؤتمر الإسلامى للشباب، انفجرت الفضيحة التركية حين بدا كثير من الأعضاء يشككون فى مشروعية قرارات رئيس منتدى الشباب الإسلامى الذى يقع مقره فى إسطنبول وتحت سيطرة الحكومة التركية، فى تلميح صريح الى تدخل الأجهزة التركية فى عمل هذا المنتدى ومحاولات تسييسه لصالح السياسة التركية، وذلك من قبل رئيس المنظمة التركى الجنسية، الأمر الذى دفع أغلبية اعضاء المجموعة

العربية داخل المنظمة للاحتجاج - مطالبين بضرورة تغيير رئيس المنتدى التركي، وتسليم الرئاسة إلى من يحافظ على حيادية المنتدى وإبعاده عن الاستقطابات السياسية، حيث يتعمد الرئيس الحالى مخالفة ما يجرى الاتفاق عليه من قواعد لقيادة المنتدى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.. ما يعد مخالفة صريحة لمبادئ المنتدى ودستور المنظمة والنظام الداخلى الذى ينص على جماعية اتخاذ القرارات - وذلك على عكس ما يتعمده رئيس المنتدى التركى من اتخاذه القرارات بشكل منفرد وخاصة فيما يتعلق ببرامج المنتدى ومشاريع الشباب.

وقد اعترض أغلب المتحدثين من المندوبين على السياسة التركية داخل المنظمة، واصفيها بأنها محاولة فجة لتهميش المجلس التنفيذى وشل عمله - ما سيكون له تداعيات سلبية على طريقة عمل المنظمة ككل وخاصة فى أوساط شباب الدول الإسلامية.

من ناحيته، حاول السفير التركى - والذى يمثل بلاده فى اجتماع منظمة المؤتمر الاسلامى «صالح شن» إعاقة النقاش المفتوح حول المنظمة التى

تتخذ من دولته مقراً لها. وبعد عدة محاولات من الدول الأعضاء لمناقشة الملفات الخاصة باستراتيجية العمل انفجر المندوب التركى بالصراخ وتوجيه الإساءات لمندوبى الدول العربية تحديداً، متهماً إياهم بأنهم جهلة لا يفهمون كيفية ادارة المنظمات - وليس لأحدهم أن يحاوره فهو سفير تركيا! ما أثار استياء كافة المندوبين الحاضرين وليس مندوبى الدول العربية فقط، ثم أنهى صراخه بوصلة تهديد ووعيد وغادر مقر الاجتماع.. فور مغادرة السفير التركى أشار المجتمعون إلى أن الأسلوب الذى مارسه السفير التركى لا يختلف فى جوهره عما يمارسه زميله رئيس المنتدى - والذى يحتل منصباً مهماً فى حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.. ومن ذلك ما قام به مؤخراً من عزل الممثلين المنتخبين للعديد من الدول فى المجلس بمن فى ذلك ممثلو الدول العربية. مع تعمد الخلط بين الموقف السياسى التركى وموقف المنتدى نفسه - وقيامه باستصدار قرار بمنع بعض أعضاء المجلس التنفيذى للمنتدى من دخول تركيا التى تستضيف مقر مكتب منظمة منتدى الشباب، وقد أثار ذلك مندوبى المجموعة العربية فى اجتماع جدة وطالبوا بضرورة سحب استراتيجية برامج شباب جميع الدول الإسلامية من الرئيس التركى لمنتدى الشباب، وذلك لتجاهله بقية الدول الأعضاء، واتخاذه القرارات منفرداً، كما طالب المندوبون بإخضاع الاستراتيجية المذكورة لمزيد من الدراسة، مع تخويل الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامى فى جدة مسؤولية تنفيذها.