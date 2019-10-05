منظمة الهجرة: إعادة 143لاجئًا صوماليًا إلى بلدهم

أكد المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة جويل ميلمان اليوم السبت أن المنظمة قدمت العون لـ143 لاجئًا صوماليًا للعودة من اليمن إلى بلادهم.
وأوضح ميلمان - في تصريحات أوردها راديو (صوتأمريكا) - أن اللاجئين الصوماليين - من بينهم 56 طفلًا - عادوا بالفعل إلى الصومال، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن دفعت أعدادًا كبيرة من اللاجئين والمهاجرين الأجانب هناك لطلب العون من المنظمات الإنسانية لمساعدتهم في المغادرة والعودة إلى ديارهم.
وأشار إلى أن 1500 لاجىءِِ صومالي عادوا بالفعل إلى بلادهم في إطار مشروع العودة، وذلك منذ انطلاقه في نوفمبر الماضي.
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