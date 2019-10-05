كوريا الشمالية تعلن فشل محادثات السويد النووية مع الولايات المتحدة

أعلنت كوريا الشمالية اليوم السبت فشل المفاوضات مع الولايات المتحدة التي عُقدت اليوم في السويد بشأن البرنامج النووي لبيونج يانج.

وقال كبير مفاوضي كوريا الشمالية كيم ميونج جيل - في مؤتمر صحفي - "نشعر بخيبة أمل لأن الولايات المتحدة لم تجلب أي شيء إلى طاولة المفاوضات"، محمّلا الولايات المتحدة مسئولية العمل على استئناف المفاوضات،

حسب ما نقلت صحيفة (دوجنس نيهيتر) السويدية عبر موقعها الإلكتروني.واستأنفت واشنطن وبيونج يانج اليوم المحادثات النووية على مستوى العمل في السويد، وذلك بعد توقف دام أشهر، حيث عقد المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية ستيفن بيجون ونظيره الكوري الشمالي كيم ميونج جيل اجتمعا في (فيلا إلفيك ستراند)، وهو مركز للمؤتمرات في مدينة ليدينجو شمال شرق العاصمة ستوكهولم، قبل أن يعلن كيم توقف المفاوضات.وكانت تلك أول مفاوضات رسمية منذ القمة التي جمعت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في العاصمة الفيتنامية هانوي في فبراير الماضي، والتي انتهت دون التوصل إلى اتفاق بسبب وجود خلاف حول نطاق نزع السلاح النووي في بيونج يانج والمقابل الذي ستقدمه واشنطن.