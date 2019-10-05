تركيا تعتقل 5 ألمان وتتهمهم بالدعاية للارتباط بالأكراد

أفادت مصادر مقرّبة من أكراد تركيا أنّ السلطات التركية اعتقلت خمسة ألمان للاشتباه بارتباطهم بحزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية. وقالت في وقت متأخّر من ليل الجمعة إنّ المشتبه بهم أوقفوا على ذمّة التحقيق بتهم تتعلّق بممارسة أنشطة دعائية والانتماء إلى تنظيم غير قانوني لم تسمّه السلطات رسمياً لكنّه من دون شكّ حزب العمال الكردستاني. وتعتبر كلّ من: تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الحزب الكردي الذي يقود منذ 1984 تمرّداً انفصالياً مسلّحاً ضد أنقرة تنظيماً إرهابياً. وبحسب المصادر فإنّ الألمان الخمسة اعتقلوا هذا الأسبوع وأودعوا الحبس المؤقت في أنقرة، مشيرة إلى أنّ توقيفهم جرى في إطار تحقيق يتولاه المدّعي العام في أنقرة، غير أنّ النيابة العامة في العاصمة التركية لم تؤكّد، الخبر. وفي برلين، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إنّها "على دراية بحالات" الموقوفين الألمان الخمسة، وإنّ السفارة في أنقرة تقدّم المساعدة القنصلية لهم، غير أنّ وزارة الداخلية الألمانية نفت بشدّة تقارير أفادت بأنّ السلطات التركية حصلت على المعلومات التي قادتها لهذه التوقيفات خلال زيارة قام بها وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر إلى أنقرة هذا الأسبوع. وعلى الرّغم من هذا النفي، فإنّ متحدّثاً باسم الوزارة لم يستبعد إمكانية أن تكون مثل هذه المعلومات جرى تبادلها بين البلدين "في إطار التعاون الروتيني بين أجهزتنا الأمنية". asf اعتقال خمسة ألمان للاشتباه في: - ارتباطهم بحزب العمال الكردستاني - ممارسة أنشطة دعائية - الانتماء إلى تنظيم غير قانوني



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