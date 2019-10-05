السجن لـ5 متهمين بأحداث مجلس الوزراء المصري

قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بمعاقبة 5 متهمين بعد إدانتهم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" بالسجن المشدد 10 سنوات، وإلزامهم بسداد 17 مليونا و684 ألفا و801 جنيه، عما أتلفوه. معاقبة متهم واحد وحكمت المحكمة أيضا بمعاقبة متهم واحد بعد إدانته في أحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التى وقعت فى محيط مبانى مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، والتى عرفت إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، بالسجن المشدد 5 سنوات، فيما قضت ببراءة 3 متهمين آخرين. إحالة 269 متهما وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث، التى أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى فى أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.



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