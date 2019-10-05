دعم عربي لإنهاء التصعيد في العراق

جدّد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط تأكيد دعم الجامعة الكامل للعراق في كل ما من شأنه إنهاء حالة التصعيد الحالية وإحلال السلم والاستقرار في البلاد. وقال مصدر مسؤول في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أمس، إن الأمين العام للجامعة يتطلع إلى قيام الحكومة العراقية بكل ما من شأنه تهدئة الوضع والبدء الفوري بحوار جدي وحقيقي يفضي إلى إزالة الأسباب التي دعت الى التظاهر. وأعرب أبوالغيط عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في العراق خاصة حالة التصعيد المصاحبة للتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وبعض المدن منذ الأول من أكتوبر، كما أعرب عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن العراقية، وقدم التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.



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