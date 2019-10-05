ضبط خليتين إرهابيتين لـ«داعش» و«الإخوان» في عدن

بسام عبدالسلام (عدن)

أعلنت السلطات الأمنية في عدن، عن ضبط خليتين إرهابيتين متخصصتين في تنفيذ عمليات الاغتيال، ونشر الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار. وبثت حسابات تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تسجيلات مرئية لاعترافات عدد من عناصر الخليتين المتورطتين في تنفيذ اغتيالات، طالت جنوداً ومدنيين في عدن، وكذلك تنفيذ سلسلة من الجرائم الرامية إلى زعزعة السكينة العامة في عدن خلال الفترة الماضية.

وأشار مصدر أمني في شرطة عدن، لـ«الاتحاد»، إلى أن الخليتين التي تم الكشف عنهما، ونشر اعترافات أعضاء منهما، تعود إحداهما لتنظيم «داعش» الإرهابي، متخصصة في تنفيذ الاغتيالات، والثانية تابعة وممولة من قبل قيادات موالية لميليشيات «الإخوان» في اليمن، متورطة في تنفيذ عمليات تخريبية لنشر الفوضى. وأوضح أن الخليتين غير مترابطتين في تنفيذ الجرائم، رغم أن أهدافهما الإرهابية واحدة.

وأوضح المصدر، أن أحد عناصر خلية داعش اعترف بتورطه في حادثتي اغتيال جندي في أمن ميناء عدن، وشاب في العشرينيات من عمره قبل أكثر من شهرين في المنصورة، وأشار أيضاً إلى اعترافات الخلية الإخوانية، بأن قيادات أمنية وعسكرية موالية لـ«الإصلاح» تقف وراء إنشاء وتمويل كتائب، تهدف إلى نشر الفوضى والرعب والذعر في صفوف أهالي عدن، وتدفع إلى مواجهة الأجهزة الأمنية، واستهداف الخدمات الأساسية والمرافق الحيوية.