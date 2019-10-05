انتفاضة العراق تتصاعد: 105 قتلى و4 آلاف جريح

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

فشلت المحاولات الحكومية والبرلمانية في تنفيس احتقان الشارع العراقي الذي خرج في تظاهرات لليوم الخامس على التوالي تأكيداً لاستمرار انتفاضته ضد البطالة والفساد، حيث سقط 5 قتلى وعشرات الجرحى في المواجهات مع قوات الأمن وسط بغداد لترتفع الحصيلة إلى 105 قتلى و4 آلاف جريح في العاصمة العراقية التي كانت قد شهدت رفع حظر التجول واستمرار حجب الإنترنت، وكذلك عدد من المحافظات الجنوبية. وفشل البرلمان في عقد جلسة للنظر في مطالب المتظاهرين بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى استقالة حكومة عادل عبدالمهدي وإجراء انتخابات مبكرة بإشراف الأمم المتحدة. فيما عرض رئيس البرلمان محمد الحلبوسي مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، متعهداً في حال عدم الإيفاء بالوعود بأسرع وقت ممكن بخلع سترته والانضمام إلى المتظاهرين، مؤكداً أن البلاد تحتاج إلى ثورة حقيقية لمحاربة الفساد.

وأكد شهود عيان إطلاق رصاص حي باتجاه المتظاهرين الذين تجمعوا في محيط وزارة النفط على الطريق المؤدية إلى ساحة التحرير وسط بغداد. كما تظاهر عدد من المحتجين قرب مول النخيل في بغداد، وبداية شارع فلسطين، وأقدمت القوات الأمنية على إطلاق الغاز المسيل لتفريقهم. وقالت الشرطة ومصادر طبية لـ«رويترز» إن خمسة أشخاص قتلوا في اشتباكات جديدة بين الشرطة والمتظاهرين الذين نزلوا أيضاً في شوارع بعض مدن الجنوب لاسيما الديوانية والناصرية، مجددين المطالبة برحيل الحكومة. وتحدثت مصادر أخرى عن إحراق المتظاهرين مقار حزبية في الناصرية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية أكدت ارتفاع حصيلة التظاهرات والصدامات في العاصمة والمحافظات الجنوبية إلى 94 قتيلاً مدنياً و6 عناصر أمن، وإصابة نحو أربعة آلاف بجروح غالبيتهم من المتظاهرين. وأوضحت أن 55 من القتلى سقطوا في بغداد التي استقبلت مستشفياتها 250 جريحاً مصابين بالرصاص. كما تحدثت عن احتجاز قوات الأمن مئات الأشخاص بتهمة التظاهر ثم أطلقت سراح معظمهم. ودعا قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي، المتظاهرين إلى عدم اللجوء للعنف أو القوة خلال التظاهرات، مشيراً إلى وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق حالة من الفتنة. وأشار إلى محاولة اعتقال قناص يستهدف المتظاهرين في العاصمة ولكنه تمكن من الفرار إلى جهة مجهولة. هذا في وقت اتهم فيه النائب المستقل فائق الشيخ علي، إيران بقتل المتظاهرين في العراق قنصاً، وقال في تغريدة على «تويتر»: «إيران تقنصنا.. لم يعد الأمر خافياً على أحد، فإمام جمعة طهران قالها بصريح العبارة مختزلاً سياسة دولته: اقتلوا عملاء أميركا المتظاهرين العراقيين»، وأضاف: «المتظاهرون والقوات الأمنية.. معاً، لا يقتل أحدهما الآخر، ولكن القنّاصة الأعداء الذين اعتلوا السطوح يقنصونهم معاً».

وكان يفترض أن يعقد البرلمان العراقي جلسة عند الواحدة بعد الظهر من أجل النظر في مطالب المتظاهرين ولكنها لم تعقد لعدم توفر النصاب بعد قرار كتلة الصدر (54 نائباً) مقاطعتها، وتبني المطالب الأساسية للمتظاهرين، داعياً إلى إسقاط حكومة عبدالمهدي التي تضم وزراء من تياره، بهدف تجنّب إراقة مزيد من الدماء، ومطالباً بتنظيم انتخابات مبكرة تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال أحد المتظاهرين وهو يعصب جبينه بعلم عراقي: «لا أحد يمثلنا، يأتون بأشخاص يلبسونهم بزات رسمية، ويضعونهم في البرلمان.. لم نعد نريد أحزاباً، لا نريد أحداً يتحدث باسمنا». وقال أبو صلاح (70 عاماً) «في حال لم تتحسن الظروف الحياتية، الاحتجاجات ستكون أقوى والوضع سيكون أسوأ».

والتقى رئيس البرلمان نحو 100 من ممثلي المتظاهرين من رؤساء نقابات الصحة والتعليم والفلاحين والعمال والمهندسين حيث تسلم مطالبهم التي تتضمن الإصلاحات الحكومية والخدمات ومحاربة الفساد، وحتى استقالة الحكومة، مؤكداً أنها ستبحث وتناقش مع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والكتل السياسية، دون تحديد موعد لتنفيذها. وكان الحلبوسي قدم في وقت سابق مقترحات لتوظيف الشباب وتقديم مساعدات اجتماعية جديدة، وتعهد بأنه في حال عدم الإيفاء بالوعود في أسرع وقت ممكن سيخلع سترته وينضم إلى المتظاهرين. ودعا الحلبوسي إلى الاستماع إلى المتظاهرين، مؤكداً أن الفساد لا يقل عن الإرهاب، وقال إن المظاهرات درس لكل القوى السياسية بأن مطالب المتظاهرين لم تتحقق بالشكل المطلوب، مضيفاً «نحتاج إلى ثورة إصلاح حقيقية لمواجهة الفساد والبيروقراطية». ورأى أن الفساد والإرهاب متشابهان، معتبراً أن كليهما دمرا البنى التحتية. داعياً إلى محاربة حيتان الفساد دون مماطلة، ومؤكداً أن هذا ما سيعمل عليه مجلس النواب على كافة المستويات.

وأجرت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي مفاوضات مع محتجين من 7 مناطق في بغداد. وقالت إنها تتفاوض حالياً مع متظاهري «حب اور والبنوك والطالبية والشالجية وحي القاهرة والحسينية»، كما تتفاوض مع متظاهرين من محافظات ميسان والحلة وذي قار. فيما أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، باسم عبد الزمان، أن وزارته وضعت خططاً منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل في 3 مراحل مستعجلة ومتوسطة واستراتيجية. وأوضح أن الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات، لافتاً إلى أن الوزارة أدخلت أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل. كما أكد أن الوزارة صرفت رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار.

وأصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط. وأوضحت وكالة الأنباء العراقية أن المجلس أصدر، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة. كما أعلن عن إصدار قرار بتنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية، فضلاً عن قرار قضى ببطلان التهم الموجهة لوزير الصحة، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.

واعتبر الخبير بالشؤون العراقية فنر الحداد أنّ السياسيين العراقيين الذين يتولّى بعضهم مناصب منذ 16 عاماً، وجدوا أنفسهم أمام حركة غير مسبوقة. وأكد أن هذه تظاهرات ضد النظام تختلف عن الاحتجاجات الصيفية التقليدية للمطالبة بالكهرباء والماء. وأضاف أن «هذه هي المرة الأولى التي نسمع فيها الشعب يطالب بإسقاط النظام المبني على المحاصصة الطائفية والإثنية في توزيع المناصب إضافة إلى المحسوبيات». فيما أكد المحلل الأمني سرمد البياتي أن ما ينتظره المتظاهرون حالياً هو تعديلات وقرارات حاسمة، وإقالة ومحاسبة أسماء كبيرة من السياسيين المتهمين بالفساد.

وكانت المحال التجارية أعادت فتح أبوابها في أحياء عدة من العاصمة العراقية. وعاد رواد المقاهي إلى روتينهم اليومي، فيما بدأ عمال النظافة برفع آثار ومخلّفات حرق الإطارات في الشوارع. ولكن كان جلياً ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات، على غرار الطماطم التي تضاعف سعرها ثلاث مرات ليصل إلى ثلاثة آلاف دينار (دولارين ونصف). وشهدت محطات تعبئة الوقود ازدحاماً كبيراً في أعداد السيارات، فيما ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز إلى حدود غير مسبوقة. وحذر مراقبون من أن تفاقم هذه الحال سيزيد من الغضب الشعبي ويصعد من وتيرة التظاهرات بدلاً من السيطرة عليها، مع ازدياد التذمر من إجراءات الحكومة.