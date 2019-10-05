كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة "حوثية" في مديرية حيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، بأنها تمكنها من إسقاط طائرة مسيرة استطلاعية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية، في مديرية حيران بمحافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن الطائرة الحوثية المسيّرة، التي تم إسقاطها تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش الوطني، في مديرية حيران، مؤكداً على أنه تبين بعد فحص حطام طائرة الاستطلاع أنها إيرانية الصنع.

وهذه الطائرة هي السابعة، التي يعترضها الجيش الوطني في سماء المناطق المحررة في محافظة حجة منذ مطلع العام الجاري، وغالبيتها طائرات مفخخه تم إطلاقها باتجاه أحياء سكنية.

وكثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قال تقرير للجنة خبراء الأمم المتحدة، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي، وتم شحنها إلى اليمن، وإن "قاصف" أو "المهاجم" متطابق تقريباً في التصميم والأبعاد والقدرات، التي تتمتع بها أبابيل-T ، التي تصنعها شركة إيران لصناعة الطائرات.