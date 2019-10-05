كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء السوداني: لابد من معاقبة الذين أزهقوا أرواح الأبرياء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، اليوم السبت، على التزام حكومة الفترة الانتقالية بمعاقبة الجناة، الذين أزهقوا أرواح الأبرياء وتقديمهم للمحاكمة العادلة.

وفي تصريحات صحفية قدم حمدوك، رفقة السفير عمر بشير مانيس، وزير شئون مجلس الوزراء، واجب العزاء لأسرة الشهيد قصي حمدتو.

وقال حمدوك، "إن الشباب قادوا ثورة ديسمبر المجيدة وقدموا للعالم نموذجا للثورات السلمية"، وترحم على جميع شهداء الثورة، وقال إنهم "سطروا بدمائهم الطاهرة عهدا جديدا تسوده قيم السلام والعدالة".

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وقدم وفد من لجان المقاومة بحي جبرة مذكرة تضمنت عددا من المطالب تتعلق بتحقيق العدالة والقصاص للشهداء.

وأصدر رئيس الوزراء، قرارا بغلق أحد المقرات بحي جبرة، كان يستخدمها نظام البشير في قمع الشباب والمواطنين، وتخصيصها لشباب المنطقة لاستخدامها في جميع الأنشطة الثقافية والفكرية.

وتعيش السودان مرحلة انتقالية لمدة ثلاث سنوات، وفقا للوثيقة الدستورية، التي تم التوافق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير.

وأدى الاتفاق إلى تشكيل المجلس السيادي من 5 مدنيين و5 عسكريين، وأن يتم التوافق بين الطرفين على العضو الحادي عشر، ويتولى الفريق عبدالفتاح البرهان حاليا رئاسة مجلس السيادة، في حين يتولى الدكتور عبدالله حمدوك رئاسة الحكومة الجديدة "الانتقالية".