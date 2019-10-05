كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس السيادة الإنتقالي السوداني يشيد مبادرة "أنا سوداني بساعد غيري" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشادت الأستاذة عائشة موسى السعيد، عضو مجلس السيادة الإنتقالي، اليوم السبت، بشباب مبادرة "أنا سوداني بساعد غيري"، الذين نظموا يوماً ترفيهياً للمسنين بدار الضو حجوج لرعاية المسنين بمدينة بحرى اليوم، بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الذي يصادف الخامس من أكتوبر.

وأعلنت عضو مجلس السيادة لدى مخاطبتها الاحتفالية، التي جاءت تحت "شعار أنا سوداني بساعد غيري"، عن تقديم كل أنواع الدعم الممكنة للمسنين والعمل مع الجهات المختصة على توفير احتياجاتهم.

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ودعت عائشة موسى، الشباب إلى مواصلة مجهوداتهم في خدمة كبار السن، مضيفة أن هذا العمل من أهم الرسائل، التي ترسخ لشعار الثورة (حرية وسلام وعدالة)، مشيرة إلى أن الشباب سيلعب دوراً مهماً في الفترة المقبلة من خلال أحزابه في اختيار الحكومة القادمة عبر الانتخابات داعية الأحزاب السياسية لوضع برامجها والاستعداد للانتخابات.

وأكدت على أن الأولوية في الفترة الانتقالية ستكون للسلام، مشيرة إلى المجهودات التي بذلتها الحكومة في هذا الصدد، مضيفة أن مثل هذه المبادرات الشبابية تصب في دعم مسيرة السلام.

ومن جانبه رحب مبارك شريف، مدير دار الضو حجوج لرعاية المسنين، بالأستاذة عائشة على مشاركتها والتزامها بتقديم الدعم لتهيئة البيئة الملائمة والعيش الكريم للمسنين.