كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يشدد على محاسبة المتورطين في استخدام العنف بالمظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد برهم صالح، الرئيس العراقي، وعادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف.

وجاء ذلك لدى استقبال صالح، وعبد المهدي، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الأحداث الجارية، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي.

وتم خلال اللقاء تأكيد "تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق، بما يضمن لهم حياة حرة كريمة".

وتابع البيان، أن "الرئيسين أكدا على محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية".

ولفت البيان، إلى "بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة، بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد".

هذا وتعهد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي، بالعمل على "إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة".

وقال الحلبوسي، إنه "سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق".

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وأكد رئيس البرلمان العراقي، بعد اجتماع بوفد ممثل للمتظاهرين العراقيين، على فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، وألمح إلى "اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه".