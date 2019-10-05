كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي يشدد على محاسبة المتورطين في استخدام العنف بالمظاهرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
شدد برهم صالح، الرئيس العراقي، وعادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، على حفظ سلامة المتظاهرين، ومحاسبة المتورطين في استخدام العنف.
وجاء ذلك لدى استقبال صالح، وعبد المهدي، بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الأحداث الجارية، وفق بيان صادر عن مكتب الرئيس العراقي.
وتم خلال اللقاء تأكيد "تلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين، وتحقيق تطلعات شباب العراق، بما يضمن لهم حياة حرة كريمة".
وتابع البيان، أن "الرئيسين أكدا على محاسبة المتورطين باستخدام العنف، وحفظ أمن وسلامة المتظاهرين والقوى الأمنية، والتصدي الحازم للمجرمين الذين قاموا بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والقوى الأمنية".
ولفت البيان، إلى "بحث السبل الكفيلة لتدارك الأحداث الأخيرة، بما يضمن المصلحة العامة واستقرار البلد".
هذا وتعهد محمد الحلبوسي، رئيس البرلمان العراقي، في مؤتمر صحفي، بالعمل على "إحالة الأسماء المتورطة في الفساد للمحاكمة العادلة".
وقال الحلبوسي، إنه "سيتم تخصيص مبالغ مالية للعائلات الفقيرة والمحتاجين في العراق".
وأكد رئيس البرلمان العراقي، بعد اجتماع بوفد ممثل للمتظاهرين العراقيين، على فتح باب التسجيل للعاطلين عن العمل في وزارة الدفاع العراقية، وألمح إلى "اقتطاع جزء من رواتب الوظائف العليا لتدريب الكوادر والخريجين في العراق وخارجه".
وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.
وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.
أتي ذلك، بعدما قالت مصادر من الشرطة العراقية ومصادر طبية، إن 11 شخصا بينهم شرطي قتلوا في احتجاجات خلال الليل في مدينتين بجنوب العراق.
وأضافت المصادر، أن "سبعة محتجين وشرطيا قتلوا في الناصرية خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، بينما لقي أربعة مصرعهم في مدينة العمارة".
جانبها، أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، تجدد إطلاق النار ببغداد في اليوم الثالث من الاحتجاجات رغم قرار حظر التجوال في العاصمة، الذي أعلنه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في بغداد، حيث دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الخامسة صباح اليوم الخميس وحتى إشعار آخر.
وأعلنت الرئاسات الثلاث في العراق (رئاسة الدولة والبرلمان والحكومة)، مساء أمس الأربعاء، عن تشكيل لجنة رسمية للتعامل مع مطالب المتظاهرين، سبق ذلك صدور قرار من مجلس محافظة بغداد بتعطيل العمل، الخميس، في كل الدوائر التابعة له.