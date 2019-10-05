في جنازة رسمية.. هرهورة توُدع دركيا دهسه عشريني بسيارته

شيع عناصر الدرك الملكي بمنطقة الهرهورة قرب الرباط، زوال اليوم السبت، بمنطقة ابن لهري بإقليم خنيفرة جنازة زميلهم الذي توفي بعدما دهسته، سيارة يقودها شاب بمنطقة الهرهورة قرب الرباط.

وفي جنازة رسمية حمل رجال الدرك جثة زميلهم إلى مثواه الأخير بمسقط رأسه وسط جمع غفير من المواطنين وبحضور عدد من المسؤولين الدركيين.

وكانت عناصر الأمن قد تمكنت، أمس الجمعة، بالرباط من توقيف الشخص المتورط بالقضية.

وكشفت مصادر أمنية لـ”اليوم24″ أنّ شخصا رفضَ الامتثال لأوامر التوقف، بعدمَا كان يقود بسرعة مفرطة، وعمد إلى دهس الدركي لمسافة ستة أمتار في محاولة للفرار من مكان الحادث، وجرى اعتقاله مباشرة بعد الحادثة.

وأكد المصدر ذاته أنّ السائق هو طالب جامعي يبلغ من العمر 29 سنة، تم اعتقاله واقتياده إلى مخفر الدرك لاستكمال البحث معه.