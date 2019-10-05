أولمبيك آسفي يتحدى الترجي التونسي.. تاريخ وتوقيت مباراتي الذهاب والإياب

وضعت قرعة دور ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، فريق أولمبيك آسفي، ثالث ممثلي الكرة المغربية في هذه المنافسة، في اختبار صعب، عندما سيواجه فريق الترجي الرياضي التونسي.
وستقام مباراة الذهاب، بالملعب البلدي لمدينة آسفي، يوم الأحد 3 نونبر المقبل، على الساعة السابعة مساء، بينما ستقام مباراة العودة، يوم السبت 23 نونبر، بملعب “رادس” في العاصمة تونس، وستنطلق على الساعة السادسة مساء.
على الورق، يعتبر الفريق التونسي، هو المرشح الأبرز لخطف بطاقة التأهل لدور الربع، لكن الفريق المسفيوي عودنا على خلق المفاحآت، وقهر كبار الأندية سواء بميدانه أو خارج ملعبه.
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