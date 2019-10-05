مجد الكروم: استدعاء شبان للتحقيق واحتجاج متواصل أمام مركز الشرطة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - استدعت الشرطة، السبت، مجموعة من الشبان في مجد الكروم، على خلفيّة الاحتجاجات المتواصلة أمام مقرّ الشرطة احتجاجا على تواطؤها وتفاقم العنف والجريمة.

ورغم ذلك، استمرّ العشرات من أهالي مجد الكروم مساء اليوم، السبت، في الاحتجاج أمام مركز الشرطة في البلدة احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة، بدعوة من الحراك الشبابي.

وأضاء المشاركون الشموع على أرواح الضحايا الثلاثة لجريمة القتل التي شهدتها مجد الكروم يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المحتجّون إن استدعاء الشبان محاولة لترهيبهم وثنيهم عن المشاركة في الاحتجاجات.

وفي أعقاب ذلك، استعرض المحامي، حسين مناع، أمام الشبان نقاطا عديدة حول كيفية التعامل فيما لو جرى استدعاؤهم للتحقيق.

وتتواصل الاحتجاجات في مجد الكروم منذ وقوع جريمة القتل التي راح ضحيتها كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و24 عاما)، ومحمد يونس سبع (26 عاما).

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والخميس، شهدت مجد الكروم مظاهرة حاشدة، قدّر عدد المشاركين فيها بالآلاف، فيما تستمرّ مظاهرات في بلدات عربية ضدّ جريمة القتل وتواطؤ الشرطة.

وانطلقت المظاهرة بمشاركة الآلاف من المواطنين العرب، من المفرق الغربي لبلدة مجد الكروم، لتمر بجانب مركز الشرطة وصولا إلى المفرق الشرقي للبلدة.

وأغلق المتظاهرون في وقت لاحق شارع رقم 85 (عكا - صفد)، احتجاجا على الجريمة التي اعتبروا أنها تعمل في كنف جهاز الشرطة الذي يغذي الجريمة المنظمة ويشرف عليها بتقاعسه وتواطؤه.

ورفع المشاركون في المظاهرة، لافتات منددة بالعنف والجريمة حيث كتب على بعض منها "نحن ضحايا عنفكم"، "نسد الشوارع... نصد العنف والجريمة"، "كفى للعنف"، وغيرها من الشعارات.

وهتف المشاركون ضد جرائم القتل واتساع رقعة الجريمة، وقالوا: "المجرم داير من دار جريمة بعز النهار"، "عالجريمة فش سكوت يا منتحرر يا منموت"، "ع المكشوف وع المكشوف.. ما بدنا نعيش بخوف".

وضد تقاعس الشرطة: "بدنا نحكي ع المكشوف، ولا ضابط بدنا نشوق"، "بوليس برا برا، الأرض العربية حرة"، "ما بنهاب وما بنهاب، الشرطة إم الإرهاب"، "يا بوليس يا خسيس.. الدم العربي مش رخيص"، "يا قانون ويا بوليس، دم ولادنا مش رخيص"، "يا كلاب الشاباك جاي جاي الاشتباك"، "اضغط اضغط ع البوليس دم أولادنا مش رخيص"، "الجليل لأصحاب مش للبوليس وكلابه".