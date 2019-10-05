شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين ندوة علمية حول الجلطة الدماغية بمستشفى سيئون العام والان مع التفاصيل

نفذت هيئة مستشفى سيئون العام، الجمعة، فعالية اليوم العالمي للجلطة الدماغية، استهدفت أطباء الأمراض الباطنية بوادي حضرموت.

وهدفت الفعالية، التي أقيمت تزامناً مع اليوم العالمي للجلطة الدماغية، إلى إعادة ترتيب علاجات المرضى المصابين بمرض الجلطة الدماغية، وتقييم المضاعفات الوقائية منها، بالإضافة لمعرفة التوصيات العالمية الحديثة حول المرض، ومناقشة الحالات المترددة على الأطباء في المستشفيات.

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واستعرضت الندوة عدداً من أوراق العمل قدمها أطباء واختصاصيين، تطرقت لتعريف الجلطة الدماغية، ومدى انتشار المرض، والتشريح العام للدماغ، ودورة الدم وظيفة الدماغ، وكذا أنواع الجلطات الدماغية الطبيعية، والتغيرات التي تظهر في المرضى، إضافة للتشخيص ومسببات المرض وعوامل الخطر والعلامات خلال الفحوصات الإشعاعية، والوقاية من المرض وتكرار حدوثه.

وأوضح رئيس هيئة مستشفى سيئون العام الدكتور أنيس عيديد طه عيديد، أن اللقاء العلمي يسعى إلى رفع مستوى قدرات الأطر الطبية بالجهات الصحية، لإفساح المجال لها للاطلاع عن قرب على مستجدات الأبحاث العلمية في مجال الصحة حول العالم.

حضر الندوة نائب رئيس الهيئة الدكتور عماد محفوظ باجبير، وعميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون الأستاذ الدكتور حسين أحمد باكثير، وعدد من الأطباء والاختصاصيين الباطنيين والجراحة من مختلف مستشفيات مناطق وادي وصحراء حضرموت.